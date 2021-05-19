Более десятка школьников в Новокузнецке попали в больницу после распыления неизвестного вещества

19 мая в новокузнецкой школе неизвестные распылили неустановленное вещество, после чего были госпитализированы 11 учеников данного учреждения. Также в школе прошла эвакуация остальных детей и сотрудников.

Как сообщили в областном ГУ МВД, на текущий момент по данному факту проводится проверка. Предварительно, причиной произошедшего стало распыление перцового баллончика.

По информации центра медицины катастроф Кемеровской области, пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести, пишет ТАСС.