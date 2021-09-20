Более десяти видов животных в России оказались под угрозой вымирания

Глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что определен список видов животных, восстановлением популяции которых специалисты займутся в первую очередь.
‒ Это дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх, ‒ отметил Александр Козлов в интервью ТАСС.
Также первоочередную помощь получат популяции гренландского и серого китов, обитающие в Охотском море.
Поддержка будет осуществлена благодаря инициативе "Бизнес и биоразнообразие", в рамках которой министерство заключило соглашения с крупнейшими коммерческими компаниями на сумму более 400 миллионов рублей.
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