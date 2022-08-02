Более десяти школьных базаров будет работать в Кемерове

Сегодня, 2 августа, пресс-служба администрации Кемерова разместила перечень мест, на которых организована продажа школьной одежды и других принадлежностей для начала учебного года.

Уже функционируют школьные базары по следующим адресам:

Гипермаркет "Лента", пр. Кузнецкий, 33;

Гипермаркет "Лента", пр. Ленинградский, 28в;

Гипермаркет "Лента", ул. Баумана, 20;

Гипермаркет "Магнит", пр. Октябрьский, 57;

Гипермаркет "Магнит", ул. Терешковой, 1а;

Торговый центр "Metro Cash & Carry" ул. Волгоградская, 58.

В следующий понедельник, 8 августа, начнут работу базары, организованные на:

ул. Радищева, западнее здания № 4 (центральная часть ул. Патриотов);

ул. В.Волошиной, юго-западнее здания №15;

пр. Кузнецкий, южнее здания № 108;

ул. 40 лет Октября, № 18 (площадь ДК им.50-летия Октября);

ул. Тухачевского, 58а ТК "Дружба".

Специалисты отметили, что канцелярские товары можно будет приобрести и в специализированных торговых точках, таких как "Волна К", "Читай-город", "Офисные мелочи", "Сказка" и других. Кроме того, товары для школы представлены в отделах магазинов и торговых центров.