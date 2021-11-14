Более четырех тысяч новых рабочих мест появится в Кузбассе

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Глава Кузбасса Сергей Цивилев подписал многомиллиардное соглашение с инвесторами на создания новых рабочих мест в регионе.

Более 4,1 тысяч новых рабочих мест появятся в Кемеровской области, следует из публикации на официальном сайте Правительства Кузбасса. На днях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уже заключил соглашение с инвесторами. При этом большая часть вакансий будет открыта на популярном горнолыжном курорте Шерегеше.

– Теперь мы ставим новую задачу – войти в топ лучших горнолыжных курортов мира. Для этого у нас все есть – и федеральная поддержка, и серьезные инвесторы, – считает Цивилев.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти рассказали о планах по развитию Шерегеша.

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Да!
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