Более четырех тысяч новых рабочих мест появится в Кузбассе

Более 4,1 тысяч новых рабочих мест появятся в Кемеровской области, следует из публикации на официальном сайте Правительства Кузбасса. На днях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уже заключил соглашение с инвесторами. При этом большая часть вакансий будет открыта на популярном горнолыжном курорте Шерегеше.

– Теперь мы ставим новую задачу – войти в топ лучших горнолыжных курортов мира. Для этого у нас все есть – и федеральная поддержка, и серьезные инвесторы, – считает Цивилев.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти рассказали о планах по развитию Шерегеша.