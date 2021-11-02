Более 900 тыс кузбассовцев прошли вакцинацию от COVID-19

Из данных, которые разместили в открытом доступе представители регионального Минздрава, следует, что с начала прививочной кампании на территории региона официально зарегистрировано 936 388 случаев вакцинации.

При этом 880 267 человек из общего числа привились впервые. В процентном соотношении такой показатель составляет 53,2% от подлежащих вакцинации граждан. Что касается оставшихся 56 121, то они получили дозу вакцины повторно.

– Сделали прививку 270 602 человека старше 60 лет, – указали в администрации правительства Кузбасса.

Также в тексте сообщения указано, что от сезонного гриппа на сегодняшний день привились 835 023 жителей Кемеровской области.