Более 900 коронавирусных больных скончались в Кузбассе с начала пандемии

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Специалисты оперштаба рассказали о гибели еще четверых человек, лечившихся от COVID-19, за минувшие 24 часа. Показатель смертности среди больных коронавирусом в Кемеровской области достиг 902 случаев.

Исходя из информации, которая была предоставлена властями утром в субботу, 17 июля, известно, что в Кузбассе за прошедшие сутки среди лечившихся от COVID-19 пациентов зафиксированы новые случаи гибели – скончались четыре человека. Специалисты также сообщили о болезнях, сопутствовавших их течению коронавируса.

- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемеровском муниципальном округе.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Киселевске.
У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструкивной болезни легких, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Ленинск-Кузнецком.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала а фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове. ,- сообщили в оперштабе.

Таким образом, общее число погибших с COVID-19 кузбассовцев достигло 902.


Суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 203 случая. 177 человек вылечились и были выписаны из медучреждений региона.

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