Более 860 тысяч кузбассовцев привились от COVID-19

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Власти Кемеровской области опубликовали актуальную статистику о вакцинации в регионе.

В Министерстве здравоохранения Кузбасса раскрыли последние данные о темпах вакцинации в регионе. Так, по состоянию на 26 октября, процедура была проведена 905 939 раз. При этом 257 745 раз привились лица старше 60 лет.


В общей сложности на сегодняшний день привились 861 598 кузбассовцев. Отмечается, что процедура ревакцинации прошла 44341 раз.


Напомним, за прошедшие сутки в Кемеровской области зарегистрировано 273 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Также ранее сообщалось, что власти направят 45 млн рублей на углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19 кузбассовцев.

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