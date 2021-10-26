Более 860 тысяч кузбассовцев привились от COVID-19

В Министерстве здравоохранения Кузбасса раскрыли последние данные о темпах вакцинации в регионе. Так, по состоянию на 26 октября, процедура была проведена 905 939 раз. При этом 257 745 раз привились лица старше 60 лет.

В общей сложности на сегодняшний день привились 861 598 кузбассовцев. Отмечается, что процедура ревакцинации прошла 44341 раз.

Напомним, за прошедшие сутки в Кемеровской области зарегистрировано 273 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Также ранее сообщалось, что власти направят 45 млн рублей на углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19 кузбассовцев.