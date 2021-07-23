Более 85% сотрудников ХК "Кузнецкий Альянс" привились от COVID-19

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Большая часть сотрудников холдинговой компании "Кузнецкий Альянс" прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции. Защитить от COVID-19 коллектив организации помогли медики Кемеровской поликлиники № 5.

В пятницу, 23 июля, на одном из предприятий холдинга при помощи медиков Кемеровской поликлиники № 5 был организован прививочный пункт.


Перед тем как ввести препарат, медики измерили температуру и уровень насыщения крови кислородом, а также обследовали каждого желающего привиться на наличие противопоказаний к вакцине.


Второй компонент вакцины ввели около 70% работников компании, еще более 15% в этот день привились первым компонентом.


Таким образом, генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский, привившийся одним из первых среди всех сотрудников холдинга, личным примером мотивировал на вакцинацию более 85% сотрудников компании.

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Как сообщалось ранее, 2 июля первую дозу вакцины от COVID-19 получили порядка 70% сотрудников ХК "Кузнецкий Альянс".

Фото: VSE42.Ru

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