В пятницу, 23 июля, на одном из предприятий холдинга при помощи медиков Кемеровской поликлиники № 5 был организован прививочный пункт.

Перед тем как ввести препарат, медики измерили температуру и уровень насыщения крови кислородом, а также обследовали каждого желающего привиться на наличие противопоказаний к вакцине.

Второй компонент вакцины ввели около 70% работников компании, еще более 15% в этот день привились первым компонентом.

Таким образом, генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский, привившийся одним из первых среди всех сотрудников холдинга, личным примером мотивировал на вакцинацию более 85% сотрудников компании.