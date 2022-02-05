Более 820 подростков в Кузбассе получили вакцину против COVID-19

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Власти Кемеровской области обозначили количество несовершеннолетних, которым за минувшую неделю была поставлена прививка от коронавирусной инфекции.

О вакцинации подростков рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева. Она напомнила, что партия препарата "Спутник М", предназначенного для детей от 12 до 17 лет, прибыла в регион в январе. Теперь все желающие могут записаться на вакцинацию, и несколько сотен несовершеннолетних уже получили свою прививку от коронавируса.

– На сегодняшний день вакцинировано 824 подростка. Это абсолютно добровольное мероприятие, согласие на вакцинацию дают законные представители детей, – заявила Юлия Брежнева.

Замминистра подчеркнула, что только вакцинация может обезопасить детей и подростков от COVID-19. Кроме того, Юлия Брежнева рассказала, что за первую неделю у привитых не наблюдалось побочных эффектов от введения препарата.


Напомним, что в Кузбассе за минувшие сутки зафиксировано более 1 400 случаев заражения коронавирусом. Власти обозначили количество переведенных на дистанционное обучение школ. Медучреждения Кузбасса приостановили плановую вакцинацию детей.

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