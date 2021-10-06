Более 80 классов в кузбасских школах перешли на дистанционное обучение

Согласно данным на 5 октября, в Кузбассе на дистанционное обучение перешли учащиеся 85 классов из 57 школ. Полностью на такой режим работы перевели два учреждения в Тисульском и Гурьевском районах.

Как отметили в пресс-службе регионального министерства образования, такие меры являются временными и связаны с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди детей. В случаев выявления у школьников коронавирусной инфекции руководство учреждения получает предписание Роспотребнадзора со списком необходимых действий и длительности дистанционного обучения.