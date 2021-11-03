Первый заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Оксана Абросова в ходе брифинга озвучила неутешительную статистику, согласно которой выживают в реанимациях только четверть из всех пациентов, кто заражен новым вирусом COVID-19

– Только 25% тех, кто попадает в реанимацию, выходят, – прокомментировала ситуацию с тяжелобольными гражданами чиновница.

В ходе своего выступления она напомнила жителям региона, что только вакцинация от опасной инфекции позволит сохранить здоровье людей и уберечь организм от тяжелых последствий.