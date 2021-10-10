Более 70 пожаров произошло в Кузбассе с начала октября

Более 70 возгораний было зафиксировано на территории Кузбасса с начала октября. Специалисты отметили, что 40% из общего числа произошло из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе и курения. Подробности о ситуации с пожарами в регионе рассказали в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

— Часто жилые и нежилые строения горели в результате нарушения правил эксплуатации и монтажа электрооборудования, и электросетей (28% от общего числа пожаров). Еще одна распространенная причина пожаров в регионе — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (21%), — прокомментировали в ведомстве.

Спасатели напомнили, что в случае обнаружения признаков горения очевидцам необходимо оперативно сообщить об огне специалистам по телефонам: "101" или "112".