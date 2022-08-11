Более 70 дворов в городе Кемерово обрели новый облик

По информации от кемеровских властей, к текущему моменту специалисты выполнили благоустройство в 73 дворах города. Таким образом, ремонтная компания придворовых территорий многоквартирных домов в текущем сезоне практически завершена.
– Сегодня специалисты взяли последние контрольные пробы асфальтобетона во дворах на улице Тульской, 18 и 20 и улице Лядова, 1 и 3. Их отправили в лабораторию, где исследуют на плотность, прочность, водонасыщение и водостойкость. Довольные ремонтом жители даже устроили рабочим сюрприз – поднесли хлеб-соль, – сказал мэр Илья Середюк в своем телеграм-канале.
Градоначальник добавил, что ремонтные работы проводились в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который реализуется с 2017 года. За все это время в столице Кузбасса удалось отремонтировать более 500 дворов многоквартирных домов.
Фото: Администрация города Кемерова
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