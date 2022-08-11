+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Более 70 дворов в городе Кемерово обрели новый облик

0
Фото:  

Ремонтная компания придворовых территорий многоквартирных домов в столице Кузбасса подходит к концу. В кемеровской мэрии сообщили, что за рабочий сезон плановые показатели в 73 двора удалось выполнить полностью.

По информации от кемеровских властей, к текущему моменту специалисты выполнили благоустройство в 73 дворах города. Таким образом, ремонтная компания придворовых территорий многоквартирных домов в текущем сезоне практически завершена.

– Сегодня специалисты взяли последние контрольные пробы асфальтобетона во дворах на улице Тульской, 18 и 20 и улице Лядова, 1 и 3. Их отправили в лабораторию, где исследуют на плотность, прочность, водонасыщение и водостойкость. Довольные ремонтом жители даже устроили рабочим сюрприз – поднесли хлеб-соль, – сказал мэр Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что ремонтные работы проводились в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", который реализуется с 2017 года. За все это время в столице Кузбасса удалось отремонтировать более 500 дворов многоквартирных домов.

Фото: Администрация города Кемерова

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39098

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined