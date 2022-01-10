Более 65% кузбассовцев привились от коронавируса

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Общее количество привитых от COVID-19 в Кемеровской области достигло 66,6% от общего числа людей, допущенных до вакцинирования.

Сегодня, 10 января, в ходе аппаратного совещания, зампредседатель правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник доложил о ситуации с COVID-19 в регионе.


В своей презентации он рассказал о темпах вакцинирования, и об общей статистике, отмечая снижение заболеваемости.

- На сегодня в Кузбассе привиты более 1,2 миллиона человек-это 66,6% от подлежащих вакцинации, - поделился зампредседатель в выступлении.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Кемеровской области было выявлено 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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