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Более 600 детей за неделю подверглись атаке клещей в Кузбассе

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Специалисты Роспотребнадзора сообщили о новых случаях укусов таежными кровососами жителей Кемеровской области.

Согласно актуальным данным, за минувшую неделю 4 184 кузбассовца обратились за помощью после присасывания клеща, при этом 613 пострадавших – дети. Всего с начала сезона своей активности кровососы атаковали 13 624 жителей региона, из которых 2 924 – дети и подростки до 17 лет.


Исследование 8 800 клещей показало, что 361 из них является переносчиком энцефалита. Работники лабораторий также установили, что из 8 540 паукообразных в 2 625 находились боррелии, в 532 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 545 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека. Медики уже зафиксировали в Кемеровской области четыре случая клещевого вирусного энцефалита и десять случаев боррелиоза, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кузбассу.


Специалисты также отметили, что более 20% кузбассовцев заражаются клещевым вирусным энцефалитом во время работы на садовом участке.

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