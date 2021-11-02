Более 600 детей родились в кемеровском роддоме с начала октября

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Сотрудники областного перинатального центра в городе Кемерово назвали число малышей, которые появились на свет в медицинском учреждении за минувший месяц.

Статистические данные работники медучреждения озвучили в официальном Instagram-аккаунте. В подписи к посту они указали, что за октябрь в стенах областного перинатального центра в кузбасской столице специалисты помогли родиться 621 ребенку.

— 317 сыночков и 304 лапочки-дочки! 621 кроха громогласно заявил о своём появлении в перинатальном центре в октябре, — следует из публикации.

Также в заключении врачи поздравили мам и пап малышей с пополнениям в семьях.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мальчиков оказалось больше: 142 ребенка родились в Кемерове за неделю.

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