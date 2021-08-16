Более 60% от подлежащих вакцинации кузбассовцев поставили первую прививку от COVID-19

Согласно данным Минздрава Кузбасса на 16 августа, в регионе первую аппликацию вакцины от коронавируса поставили 746 тысяч кузбассовцев или 60,3% от числа тех, кто подлежит вакцинированию. Причем среди населения в возрасте 60 лет и старше количество привитых достигает лишь трети.

По словам заместителя председателя правительства Кузбасса Алексея Цигельника, смертность от COVID-19 остается на высоком уровне. Особенно это касается пожилых граждан. При этом количество привитых представителей этой категории граждан сокращается.

- Если в июле в неделю вакцинировались 15-12 тысяч человек, то за прошлую неделю прививки поставили всего 4 600 кузбассовцев старше 60 лет, - сообщил Цигельник.

Он также напомнил, что на территории Кемеровской области продолжают работать пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, за минувшие семь дней в Кузбассе скончались несколько десятков человек с подтвержденным ранее COVID-19, а число случаев заражения превысило 49 000.