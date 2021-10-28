Более 60 квадратных километров леса появилось в Кузбассе за три года

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Благодаря мероприятиям по высадке деревьев, за последние три года в Кемеровской области было восстановлено 64 квадратных километра леса.

Самый трудоемкий и дорогой способ лесовосстановления — создание посадок на тех территориях, где лес не может восполниться самостоятельно. В 2021 году были высажены деревья на более чем 2,9 тысячи гектаров, что превысило годовой план в полтора раза. По сравнению с 2020 годом, площадь таких искусственных лесов увеличилась в 1,3 раза. Всего за три прошедших года высажено 22,5 миллиона сеянцев.

‒ Каждый год мы увеличиваем объем восстановления лесов. В этом лидируют Ижморский округ, где воссоздано 760 гектаров новых лесов, Тисульский муниципальный округ, где леса появились на площади 370 гектаров, и Беловский с 266 гектарами лесных посадок, ‒ передает слова губернатора Сергея Цивилева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Отмечается, что к 2024 году в регионе будет полностью обновлена лесная спецтехника, которая позволит ухаживать за посадками и защищать леса от пожаров.


Ранее редакция AVOKADO писала о высадке в Кузбассе соснового бора из 20 тысяч деревьев.

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