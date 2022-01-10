Более 60: кузбассовцы завалили спасателей вызовами в новогодние праздники

0
Фото:  

Помощь спасателей в новогодние праздники понадобилась более полусотни жителям Кемеровской области.

В новогодние праздники кемеровские спасатели получили 62 зова о помощи. Оказалось, что в восьми случаях специалисты решали проблемы по линии УВД, шесть раз участвовали в ликвидации последствий пожаров и еще столько же в ДТП, один раз выручали ребенка.


Оказалось, что двухлетний малыш закрыл входную дверь на задвижку в момент, когда родители вышли встречать гостей на лестничную площадку. Сначала семейная пара попыталась самостоятельно решить проблему, но без помощи спасателей ничего не вышло.

При помощи специнструмента был обеспечен доступ в жилое помещение. Ребенок спокойно сидел на диване и смотрел телевизор, – прокомментировали в ведомстве.

Помощь медиков ребенку не потребовалась.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32414

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined