Более 60: кузбассовцы завалили спасателей вызовами в новогодние праздники

В новогодние праздники кемеровские спасатели получили 62 зова о помощи. Оказалось, что в восьми случаях специалисты решали проблемы по линии УВД, шесть раз участвовали в ликвидации последствий пожаров и еще столько же в ДТП, один раз выручали ребенка.

Оказалось, что двухлетний малыш закрыл входную дверь на задвижку в момент, когда родители вышли встречать гостей на лестничную площадку. Сначала семейная пара попыталась самостоятельно решить проблему, но без помощи спасателей ничего не вышло.

– При помощи специнструмента был обеспечен доступ в жилое помещение. Ребенок спокойно сидел на диване и смотрел телевизор, – прокомментировали в ведомстве.

Помощь медиков ребенку не потребовалась.