Более 60 кузбасских детей попали в больницы с коронавирусом

Накануне в Кемеровской области прошло аппаратное совещание, на котором и.о. министра здравоохранения Елена Зеленина объявила о детской заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

На данный момент, в медучреждениях региона лечение проходят 67 детей со всего Кузбасса. Их перевели в больницы Кемерова и Новокузнецка.

Также чиновница подчеркнула и спад случаев заражения COVID-19 среди детей. Минздрав связывает это с переводом отдельных школьников на домашний режим обучения.

Напомним, в Кузбассе началась вакцинация детей против коронавируса. Первую дозу вакцины получили более 230 человек.