Более 60 километров дорог появится в Кузбассе в 2022 году

В 2022 году будет завершено строительство участка дороги в Юргинском округе, который служит транспортной артерией между Кузбассом и Новосибирской областью. Стоимость работ составляет более 2,5 миллиона рублей. Проезжая часть трассы станет шире, появится новая дорожная развязка и путепровод на пересечении с Транссибом.

Планируется капитальный ремонт 26 и ремонт 36 километров федеральной трассы и устройство защитных слоев на более чем 22 километрах дорог. Общая сумма, которая будет затрачена на эти работы, составит 3,9 миллиарда рублей, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Важным проектом станет и строительство обхода областной столицы. На создание платной автодороги будет выделено 21,5 миллиарда рублей.