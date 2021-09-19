Более 57% избирателей в Кузбассе проголосовали на выборах кандидатов в Госдуму

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На территории Кемеровской области за два дня проведения выборов кандидатов в Госдуму свой голос отдали свыше 57% избирателей. Подробности озвучили в администрации правительства Кузбасса.

Из итогов двух дней голосования при выборе кандидатов в Госдуму следует, что 17 и 18 сентября на территории Кемеровской области свой голос отдали 57,21% избирателей. При этом самыми активными оказались жители Промышленновского, Тяжинского и Юргинского округов, сказали в обладминистрации.

– Напомним, в Кузбассе работают 1697 избирательных участков, из них шесть участков, образованных в больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, открылись только сегодня – в единый день голосования, – отметили в администрации.

Стоит отметить, что те, кто еще не проголосовал на выборах, смогут это сделать сегодня в воскресенье, 19 сентября. Участки будут работать до 20:00 по местному времени. Кроме того, некоторые граждане уже отдали свой голос на дому, не посещая избирательные участки.

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