Более 500 студентов кузбасских техникумов оказались инфицированы COVID-19

По данным министра образования Кузбасса Софьи Балакиревой, на утро вторника, 1 февраля, 502 студентов инфицированы опасным китайским вирусом, а ОРВИ медики выявили у 7 617 учащихся. Отмечается, что среди преподавательского состава колледжей и техникумов COVID-19 диагностировали у 79 человек, а ОРВИ – у 272.

Таким образом, рост заболеваемости COVID-19 составил 109% у студентов, получающих средне-специальное образование, и 132% сотрудников учебных учреждений.

– Полностью на дистанционное обучение переведено 20 техникумов региона, – прокомментировала министр на заседании штаба по охране здоровья населения.

В настоящий момент знания в онлайн-формате получают 48% от общего числа групп колледжей и техникумов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти высказались о переводе кузбасских школ на дистант на фоне резкого увеличения зараженных COVID-19.