Более 500 млн рублей пойдут на трубопровод в Кемерове после ликвидации "частника"

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Власти Кузбасской столицы ищут подрядчика для прокладывания сетей на территории ликвидируемого частного сектора.

Согласно данным аукциона, размещенного на официальной платформе госзакупок, исполнитель должен выполнить работы по строительству сети водоснабжения и хозяйственно-фекальной канализации новых микрорайонов центральной части Кемерова. Кроме того, победитель торгов должен подготовить проектную документацию и провести инженерные изыскания.


Работы необходимо провести до 31 декабря 2023 года на территории частного сектора, который подлежит ликвидации. За строительство сетей подрядчик получит сумму в 519 678 801 рубль.


Претенденты смогут подать заявки на участие в аукционе до 7 февраля 2022 года.

Да!
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