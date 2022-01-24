Согласно данным аукциона, размещенного на официальной платформе госзакупок, исполнитель должен выполнить работы по строительству сети водоснабжения и хозяйственно-фекальной канализации новых микрорайонов центральной части Кемерова. Кроме того, победитель торгов должен подготовить проектную документацию и провести инженерные изыскания.

Работы необходимо провести до 31 декабря 2023 года на территории частного сектора, который подлежит ликвидации. За строительство сетей подрядчик получит сумму в 519 678 801 рубль.

Претенденты смогут подать заявки на участие в аукционе до 7 февраля 2022 года.