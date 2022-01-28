Более 500 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки

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Медики зафиксировали более полутысячи заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа.

По состоянию на утро 28 января, за прошедшие сутки 503 кузбассовца заболели COVID-19. Это самый высокий суточный прирост в регионе за все время пандемии ‒ накануне данный показатель был меньше на 68 человек. Всего медики зарегистрировали в Кемеровской области 93 420 случаев заражения.


Несколько кузбассовцев за минувшие 24 часа стали жертвами опасного вируса. Выздоровел 221 житель региона, остались на лечении 6 569 человек. Под наблюдением медиков ‒ 20 967 кузбассовцев.


Ранее власти Кузбасса ужесточили антиковидные ограничения. Несколько роддомов области перепрофилированы в ковидарии.

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