Более 500 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки

По состоянию на утро 28 января, за прошедшие сутки 503 кузбассовца заболели COVID-19. Это самый высокий суточный прирост в регионе за все время пандемии ‒ накануне данный показатель был меньше на 68 человек. Всего медики зарегистрировали в Кемеровской области 93 420 случаев заражения.

Несколько кузбассовцев за минувшие 24 часа стали жертвами опасного вируса. Выздоровел 221 житель региона, остались на лечении 6 569 человек. Под наблюдением медиков ‒ 20 967 кузбассовцев.

Ранее власти Кузбасса ужесточили антиковидные ограничения. Несколько роддомов области перепрофилированы в ковидарии.