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Более 500 человек остались без электричества из-за аварии в Кузбассе

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Электроснабжения были лишены 567 жителей поселка в Кемеровской области. Свет был возвращен в дома сельчан спустя два часа после возникновения проблемы.

Как сообщается в пресс-службе администрации Таштагольского района в Instagram, инцидент, оставивший более полутысячи человек без электричества вечером, произошел на территории поселка Чугунаш.


Так, из-за того, что один из проводов отгорел в пролете опор, без света в населенном пункте остались: школа, один коммунальный дом, 10 квартир и еще 217 домов, расположенных в частном секторе.

Электроснабжение были лишены 567 человек.


Проблема была решена через 2 часа и 5 минут после аварии. Свет был возвращен в дома потребителей к 19:31.

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