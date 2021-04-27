Более 50% опрошенных работодателей из России не поддержали идею продления выходных дней в мае

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Как показали результаты опроса, проведенного среди российских работодателей, предложение президента России Владимира Путина продлить выходные дни в мае не поддержали более половины респондентов.

Идею Владимира Путина продлить выходные дни в мае не поддержали около 38% опрошенных работодателей, а резко отрицательно высказались 23% респондентов.


При этом 23% участников положительно приняли данную инициативу, а 15% выразили согласие с предложением в целом, еще 2% затруднились с ответом.


Более половины (54%) респондентов еще не приняли однозначное решение о том, будут ли их компании работать с 1 по 10 число месяца или эти дни сделают выходными. Доли работодателей, которые отпустят на отдых сотрудников по ранее принятому календарю трудовых дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну (по 23%). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследования HeadHunter.

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