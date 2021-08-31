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Более 50 кузбасских детей стали жертвами таежных кровопийц за неделю

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За минувшие семь дней за помощью после указа клещей в медицинские учреждения Кемеровской области обратились 247 человек. При этом значительная часть из общего числа – дети.

По данным представителей Роспотребнадзора шахтерского края, за минувшую неделю с жалобами на атаки клещей к врачам обратились 247 жителей региона, а 57 из них оказались несовершеннолетними.


Стоит отметить, что с начала сезона в 2021 году таежные кровопийцы успели укусить уже 29 153 человек, из них детей и подростков до 17 лет оказалось 6 051 ребят.


В общей сложности на наличие антигена вируса клещевого энцефалита специалисты провели исследования 16 505 кузбасских членистоногих, которые были сняты с пострадавших. Оказалось, что в 548 клещах обнаружен возбудитель.

На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 10024 клеща, в 2661-м клеще обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 200-х клещах – возбудитель анаплазмоза, в 384-х клещах – возбудитель эрлихиоза, сообщили в ведомстве.

В медицинские организации с подозрением на клещевые инфекции на территории Кузбасса были госпитализированы 280 человек: один больной с диагнозом "Моноцитарный эрлихиоз человека", 33 оказались заражены "Клещевым вирусным энцефалитом", а у 53 эксперты выявили "Клещевой боррелиоз".

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