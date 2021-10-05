Более 5 000 кузбассовцев заболели COVID-19 c начала осени

Согласно последним данным, за минувшие сутки в Кузбассе заболели еще 164 человека. Все они проживают в разных муниципалитетах региона:
- Кемерово - 27,
- Новокузнецк - 24,
- Междуреченск - 22,
- Прокопьевск - 16,
- Белово - 15,
- Юрга - 14,
- Мыски - 7,
- Ленинск-Кузнецкий - 5,
- Анжеро-Судженск - 4,
- Калтан, Краснобродский, Осинники, Беловский МР и Юргинский МО - по 3,
- Тайга, Гурьевский МР, Новокузнецкий МР, Промышленновский МО и Таштагольский МР - по 2,
- Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Тисульский МР, Топкинский МО и Яшкинский МР - по 1.
Всего с 1 сентября по 5 октября медики официально подтвердили 5 675 случаев заражения среди кузбассовцев. Общее количество заболевших в начала пандемии достигло 57 719. Из них 55 169 человек выздоровели, а 1 323 - скончались. Последний показатель также продолжает ежедневный рост.
Получают лечение 1 227 граждан, под наблюдением в стационарах и на дому также остаются 9 933 кузбассовца.
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