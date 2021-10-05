Более 5 000 кузбассовцев заболели COVID-19 c начала осени

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Число зараженных коронавирусом жителей Кемеровской области продолжает увеличиваться. С начала осени в регионе диагноз подтвердился у более пяти тысяч человек.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в Кузбассе заболели еще 164 человека. Все они проживают в разных муниципалитетах региона:

  • Кемерово - 27,
  • Новокузнецк - 24,
  • Междуреченск - 22,
  • Прокопьевск - 16,
  • Белово - 15,
  • Юрга - 14,
  • Мыски - 7,
  • Ленинск-Кузнецкий - 5,
  • Анжеро-Судженск - 4,
  • Калтан, Краснобродский, Осинники, Беловский МР и Юргинский МО - по 3,
  • Тайга, Гурьевский МР, Новокузнецкий МР, Промышленновский МО и Таштагольский МР - по 2,
  • Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Тисульский МР, Топкинский МО и Яшкинский МР - по 1.

Всего с 1 сентября по 5 октября медики официально подтвердили 5 675 случаев заражения среди кузбассовцев. Общее количество заболевших в начала пандемии достигло 57 719. Из них 55 169 человек выздоровели, а 1 323 - скончались. Последний показатель также продолжает ежедневный рост.


Получают лечение 1 227 граждан, под наблюдением в стационарах и на дому также остаются 9 933 кузбассовца.

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