Более 5 000 кузбассовцев заболели COVID-19 c начала осени

Согласно последним данным, за минувшие сутки в Кузбассе заболели еще 164 человека. Все они проживают в разных муниципалитетах региона:

Кемерово - 27,

Новокузнецк - 24,

Междуреченск - 22,

Прокопьевск - 16,

Белово - 15,

Юрга - 14,

Мыски - 7,

Ленинск-Кузнецкий - 5,

Анжеро-Судженск - 4,

Калтан, Краснобродский, Осинники, Беловский МР и Юргинский МО - по 3,

Тайга, Гурьевский МР, Новокузнецкий МР, Промышленновский МО и Таштагольский МР - по 2,

Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Тисульский МР, Топкинский МО и Яшкинский МР - по 1.

Всего с 1 сентября по 5 октября медики официально подтвердили 5 675 случаев заражения среди кузбассовцев. Общее количество заболевших в начала пандемии достигло 57 719. Из них 55 169 человек выздоровели, а 1 323 - скончались. Последний показатель также продолжает ежедневный рост.

Получают лечение 1 227 граждан, под наблюдением в стационарах и на дому также остаются 9 933 кузбассовца.