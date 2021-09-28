Более 5 000 кузбассовцев обратились в больницы с начала года из-за угрозы бешенства

Как сообщается, с начала 2021 года в Кемеровской области за медицинской помощью в связи с укусами животных обратились 5 334 человека. Все они нуждались в специальном лечении, которое позволяет предотвратить развитие бешенства. Из этого числа 96 - пострадали от укусов дикими зверями, еще 1 711 граждан относились к возрастной категории до 14 лет.

Отмечается, что за весь прошлый год в Кузбассе за специфической помощью в медицинские организации обратились 7 492 человека.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что бешенство имеет абсолютную летальность. Если заболевание уже развилось, то остановить его будет невозможно. Несмотря на это, существуют способы предотвратить его развитие и, как следствие, спасти пациента.

Само по себе бешенство является острым вирусным инфекционным заболеванием, которое передается к человеку при укусе, оцарапывании, бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

Для профилактики бешенства следует избегать контакта с дикими или безнадзорными животными, а также соблюдать правила содержания домашних животных. Если контакт все же произошел, то необходимо промыть место попадания зараженного материала и обратиться к врачу-травматологу.