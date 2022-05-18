Более 400 млн рублей пойдут на реставрацию ДК в кузбасском городе

По данным RosTender.info, власти Гурьевского муниципального округа начали поиск подрядчика, который отреставрирует здание Дворца культуры металлургов, расположенное на улице Коммунистической.

Из описания аукциона следует, что победитель должен будет расширить подошву фундамента стены, обустроить новую лестницу в подвал и усилить там стену. Кроме того, планируются работы по замене кровли и деревянных балок, устранению дефектов колонн. Также подрядчику нужно будет обновить зрительный зал и провести озеленение.

Работы планируется завершить к концу 2023 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 2 июня. Стартовая цена составила 412 млн рублей.

Справка

По информации из открытых источников, Дворец культуры металлургов построен в 1935 году в стиле конструктивизма. Включен в список памятников градостроительства и архитектуры регионального значения.