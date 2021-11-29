Более 40 тысяч пешеходов в Кузбассе получили штрафы за нарушение ПДД

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Стражи закона оштрафовали за нарушение ПДД многочисленных жителей Кемеровской области. Наибольшее количество кузбассовцев, привлеченных к ответственности, – пешеходы.

Более 40 000 пешеходов в Кузбассе попались стражам закона на пренебрежении правилами ПДД. При этом водителей, которые нарушали правила проезда пешеходных зон, за год оказалось почти в два раза меньше 24 000 автолюбителей.


Чаще всего силовики ловили жителей Кемеровской области на переходе проезжей части в неположенном месте. При этом практически во всех случаях "зебра" находилась в зоне видимости нарушителей, указали в региональном ГУ МВД.


В правоохранительных органах напомнили водителям, что за отказ в предоставлении преимущества гражданам на переходе можно получить штраф в размере от 1 500 до 2 500 рублей. Что касается пешеходов, то за пересечение дороги в неположенном месте они могут лишиться не только жизни, но и 500 рублей.

Да!
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