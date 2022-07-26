Более 40 кемеровчан оказались на улице из-за пожара в пятиэтажке

Минувшим вечером 25 июля в 20:33 по местному времени борцы с огнем получили сигнал о пожаре в квартире пятиэтажного дома на проспекте Ленина в городе Кемерово. На тушение были отправлены 20 человек и шесть единиц техники. К их прибытию из балкона на втором этаже шел густой дым, самостоятельно здание покинули 35 человек, а еще семь выведены спасателями.

– В результате в комнате на втором этаже сгорели вещи и мебель, обгорел деревянный дверной проем, оплавился пластиковые оконный блок и натяжной потолок, – прокомментировали в ГУ МЧС по Кузбассу.

Общая площадь возгорания достигла 15 "квадратов". Пламя удалось ликвидировать в 20:43. Обошлось без жертв. Предварительно, ЧП произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

При этом в Сети интернет-пользователи уточнили, что огонь охватил квартиру по адресу пр. Ленина 109б.