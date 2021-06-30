Более 40 000 жителей Кузбасса заболели COVID-19 с начала пандемии

По последним данным, в Кемеровской области за сутки коронавирусом заразились еще 165 человек. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 40 115. Лидером по суточному приросту стали Кемерово, Новокузнецк и Юрга.

Кемерово - 31,

Новокузнецк - 28,

Юрга - 15,

Междуреченск - 11,

Ленинск-Кузнецкий и Мыски - по 10,

Осинники - 8,

Калтан и Кемеровский МО - по 6,

Анжеро-Судженск, Березовский и Прокопьевск - по 5,

Белово и Юргинский МО - по 4,

Киселевск и Промышленновский МО - по 3,

Гурьевский МР и Крапивинский МО - по 2,

Краснобродский, Беловский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО, Таштагольский МР и Топкинский МО - по 1.

Еще несколько человек скончались после заражения коронавиурсом. Всего с начала распространения заболевания в Кузбассе умерли 819 зараженных. При этом выздоровело за тот же период 37 903 человека.

По данным властей, на лечении в настоящее время остаются 1 393 кузбассовца, а под наблюдением врачей - 6 070.