Более 40 000 жителей Кузбасса заболели COVID-19 с начала пандемии

По последним данным, в Кемеровской области за сутки коронавирусом заразились еще 165 человек. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 40 115. Лидером по суточному приросту стали Кемерово, Новокузнецк и Юрга.
- Кемерово - 31,
- Новокузнецк - 28,
- Юрга - 15,
- Междуреченск - 11,
- Ленинск-Кузнецкий и Мыски - по 10,
- Осинники - 8,
- Калтан и Кемеровский МО - по 6,
- Анжеро-Судженск, Березовский и Прокопьевск - по 5,
- Белово и Юргинский МО - по 4,
- Киселевск и Промышленновский МО - по 3,
- Гурьевский МР и Крапивинский МО - по 2,
- Краснобродский, Беловский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО, Таштагольский МР и Топкинский МО - по 1.
Еще несколько человек скончались после заражения коронавиурсом. Всего с начала распространения заболевания в Кузбассе умерли 819 зараженных. При этом выздоровело за тот же период 37 903 человека.
По данным властей, на лечении в настоящее время остаются 1 393 кузбассовца, а под наблюдением врачей - 6 070.
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