Более 40 000 жителей Кузбасса заболели COVID-19 с начала пандемии

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Количество случаев заражения коронавирсом в Кузбассе превысило 40 000.

По последним данным, в Кемеровской области за сутки коронавирусом заразились еще 165 человек. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 40 115. Лидером по суточному приросту стали Кемерово, Новокузнецк и Юрга.

  • Кемерово - 31,
  • Новокузнецк - 28,
  • Юрга - 15,
  • Междуреченск - 11,
  • Ленинск-Кузнецкий и Мыски - по 10,
  • Осинники - 8,
  • Калтан и Кемеровский МО - по 6,
  • Анжеро-Судженск, Березовский и Прокопьевск - по 5,
  • Белово и Юргинский МО - по 4,
  • Киселевск и Промышленновский МО - по 3,
  • Гурьевский МР и Крапивинский МО - по 2,
  • Краснобродский, Беловский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Новокузнецкий МР, Прокопьевский МО, Таштагольский МР и Топкинский МО - по 1.

Еще несколько человек скончались после заражения коронавиурсом. Всего с начала распространения заболевания в Кузбассе умерли 819 зараженных. При этом выздоровело за тот же период 37 903 человека.


По данным властей, на лечении в настоящее время остаются 1 393 кузбассовца, а под наблюдением врачей - 6 070.

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