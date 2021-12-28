Более 370 кемеровчан избежали смерти благодаря спасателям

В 2021 году спасатели в кузбасской столице оказали помощь более 370 гражданам, 150 из общего числа – дети, следует из публикации на сайте мэрии города.

По данным властей, круглосуточно заступают на смену 16 специалистов службы спасения и три автомобиля выходят на линию.

Согласно актуальной информации, за минувший период специалисты МБУ "Кемеровская служба спасения" 184 раза приняли участие в ликвидации последствий ДТП. В подобных ситуациях они сохранили жизни 73 участников аварий на дорогах. В общей сложности за 2021 год им поступало почти 3500 экстренных вызовов.