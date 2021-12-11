Более 350 кузбассовцев заразились COVID-19 за сутки в условиях спада заболеваемости

Согласно последним данным, к утру 11 декабря в Кузбассе заболели еще 359 человек. Большая часть из них проживает в Кемерове. Несмотря на общий спад заболеваемости, прирост зараженных остается высоким.

В целом распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит следующим образом:

Кемерово – 71, Новокузнецк – 60, Междуреченск – 32, Ленинск-Кузнецкий – 29, Юрга – 20, Белово – 19, Осинники – 18, Анжеро-Судженск – 16, Прокопьевск – 14, Мыски – 13, Промышленновский МО – 13, Калтан – 9, Полысаево – 7, Тайга – 7, Ленинск-Кузнецкий МО – 6, Новокузнецикй МР – 6, Гурьевский МО – 4, Киселевск – 3, Топкинский МО – 3, Кемеровский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1.

Всего за время пандемии в Кемеровской области подтвердилось 78 384 случаев заражения. После заболевания скончались 1 619 человек. Данный показатель также увеличивается ежедневно.