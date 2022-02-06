Более 350 кузбассовцев пропали в январе 2022 года

За первый месяц 2022 года в Кемеровской области без вести пропавшими было признано 387 человек.

Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, 352 человека было найдено живыми, 10 погибших и 25 человек находятся в поиске.

Большинство поисковых мероприятий сопровождается помощью волонтеров и поисково-спасательных отрядов.

Правоохранители напоминают, что результаты поисков зависят от многих факторов. Поэтому важно как можно больше предоставить информации о пропавшем человеке, его внешних признаках, отличительных приметах и обстоятельствах исчезновения.