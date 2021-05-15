Более 35 тысяч зараженных ВИЧ-инфекцией горожан проживают в Кузбассе

Исходя из данных, распространенных сотрудниками Роспотребнадзора в Кузбассе, известно, что по данным на 1 апреля 2021 года в Кемеровской области проживает 35 370 человек, имеющих положительный ВИЧ-статус.

Уточняется, что за прошлый год в регионе больше всего горожан столкнулись с ВИЧ-инфекцией вследствие полового контакта – таких в Кузбассе 74% от общего числа зараженных за 2020 год. 24,9% недуг настиг после употребления наркотиков через вену, 1,2% инфицированных переняли болезнь во время беременности, при родах или вскармливании грудью.

Специалисты также обратили внимание на то, что в регионе наблюдается рост заражения ВИЧ среди граждан из социально-благополучных групп населения. Зафиксировано было и увеличение случаев рождения детей матерями, переносящими инфекцию.