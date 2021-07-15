Более 333 тысяч кузбассовцев привились от COVID-19

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В четверг, 15 июля, в ходе онлайн брифинга замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова рассказала о темпах вакцинации в регионе.

Как сообщила Абросова, на сегодняшний день вакцинировались от коронавируса уже 333 тысячи человек, в том числе 176 тысяч - лица старше 60 лет.


Для ускорения формирования коллективного иммунитета необходимо привить до 1 сентября 60% населения Кузбасса, что составляет 1,28 млн человек. По словам замминистра, что в среднем на прошлой неделе в будни привились 14-16 тыс. жителей региона. В выходные темпы несколько ниже: по 6-7 тыс. человек.


Сейчас в регионе работают 175 стационарных пунктов вакцинации. В настоящее время в регион поступило 735 тыс. доз вакцины.

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