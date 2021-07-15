Более 333 тысяч кузбассовцев привились от COVID-19

Как сообщила Абросова, на сегодняшний день вакцинировались от коронавируса уже 333 тысячи человек, в том числе 176 тысяч - лица старше 60 лет.

Для ускорения формирования коллективного иммунитета необходимо привить до 1 сентября 60% населения Кузбасса, что составляет 1,28 млн человек. По словам замминистра, что в среднем на прошлой неделе в будни привились 14-16 тыс. жителей региона. В выходные темпы несколько ниже: по 6-7 тыс. человек.

Сейчас в регионе работают 175 стационарных пунктов вакцинации. В настоящее время в регион поступило 735 тыс. доз вакцины.