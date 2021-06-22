Более 330 тысяч кузбассовцев привились от COVID-19

По словам Абросовой, на сегодняшний день уже прошли вакцинацию 330 тысяч человек, из них 270 тысяч завершили полный курс. Среди привившихся 138 тысяч - лица старше 60 лет.

Для снижения темпов распространения коронавируса необходимо привить до 1 сентября привить 60% населения Кузбасса (1,28 млн человек). В настоящее время в медучреждениях проходят лечение 1 619 человек, амбулаторно лечатся 540 кузбассовцев.

Замминистра отметила, что кузбассовцы стали активнее прививаться: за минувшие сутки процедуру прошли 8 тысяч человек.

— Вакцинация — единственный способ профилактики, — сказала Абросова.

Сейчас в регионе работают 162 стационарных пункта вакцинации и 128 мобильных бригад. Также открыты и круглосуточные пункты.