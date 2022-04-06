Более 300 кузбассовцев пропали за прошлый месяц

За прошедший месяц в Кузбассе 307 человек были признаны без вести пропавшими.
Из них, как передает региональный ГУ МВД, 296 кузбассовцев были найдены живыми, трое погибли и восьмерых продолжают искать.
– Всего с начала 2022 года в розыске находились 1019 человек. 987 найдены живыми, 18 – погибшими, поиски оставшихся 14 граждан продолжаются, – сказано в ведомстве.
Напомним, ранее из статистики поисковиков стало известно, что в Кемеровской области значительно выросло количество сообщений о бесследно пропавших детях.
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