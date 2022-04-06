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Более 300 кузбассовцев пропали за прошлый месяц

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Полиция Кузбасса рассказала о пропаже жителей региона за прошедший март.

За прошедший месяц в Кузбассе 307 человек были признаны без вести пропавшими.


Из них, как передает региональный ГУ МВД, 296 кузбассовцев были найдены живыми, трое погибли и восьмерых продолжают искать.

– Всего с начала 2022 года в розыске находились 1019 человек. 987 найдены живыми, 18 – погибшими, поиски оставшихся 14 граждан продолжаются, – сказано в ведомстве.

Напомним, ранее из статистики поисковиков стало известно, что в Кемеровской области значительно выросло количество сообщений о бесследно пропавших детях.


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