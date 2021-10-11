Более 30 валидаторов в кемеровском транспорте начали сбоить после запуска

Как стало известно, в 37 новых городских автобусах тест валидаторов прошел неудачно и закончился сбоем. В ближайшие два дня специалисты займутся перезапуском системы. В то же время в оставшихся транспортных средствах системы бесконтактных платежей начала работать корректно. Всего такая система установлена в 105 новых автобусах.

В администрации Кемерова отметили, что на работу общественного транспорта сбои валидаторов не сказались, поскольку в салоне по-прежнему работали кондукторы.

Напомним, первый тест системы валидаторов был запущен на выходных.