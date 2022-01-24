Более 30 рублей: стоимость проезда для жителей одного из районов в Кемерове выросла

Пользователи социальных сетей, живущие в микрорайоне Южный в Кемерове, возмутились новыми правилами проезда. Теперь кемеровчанам, которые проживают дальше улицы 13-я линия, приходится платить за проезд по тарифам пригородного транспорта.

– Почему мкр Южный разделился на 2 части-до 13 линии, и после – каждая остановка +1р? Это что за нововведение такое? А дети в школу с Казачьего до 13 линии ездят, тоже по колхозным тарифам платить? – возмутились кемеровчане.

Кроме того, из прикрепленного к посту автора документу следует, что на каждой остановке по маршруту после улицы 13-я линия действительно будет добавляться стоимость проезда из-за того, что указанные территории признаны пригородными. Так, жители поселка Казачий будут платить 34 рубля, за проезд по улице Октябрьской пассажирам маршрута №17 придется заплатить 32 рубля. В документе отмечено, что нововведения действуют с 15 января 2022 года.