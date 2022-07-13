Более 30 партий мясной продукции в Кузбассе оказались некачественными

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Специалисты изъяли с полок магазинов в Кемеровской области потенциально опасную продукцию животного происхождения.

За первое полугодие 2022 года Роспотребнадзор Кузбасса провел проверку 536 проб мясной продукции, реализуемой для потребления населением. Химических загрязнений не выявлено. Исследованные продукты соответствовали и нормам физико-химических показателей, таких как пищевая ценность и содержание соли. Антибиотики, пестициды, токсичные элементы, ГМО и радионуклиды также не были обнаружены. А вот по микробиологическим показателям в 1,2% случаев обнаружились нарушения.


Несоответствующие требованиям Технического регламента товары были сняты с реализации. Из оборота изъяты 33 партии мясной продукции объемом 112 килограммов по причине: несоответствия установленным требованиям, нарушений условий хранения и сроков годности, а также отсутствия необходимых документов, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.


Виновные в обороте некачественной продукции привлечены к административной ответственности.

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