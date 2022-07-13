Более 30 партий мясной продукции в Кузбассе оказались некачественными

За первое полугодие 2022 года Роспотребнадзор Кузбасса провел проверку 536 проб мясной продукции, реализуемой для потребления населением. Химических загрязнений не выявлено. Исследованные продукты соответствовали и нормам физико-химических показателей, таких как пищевая ценность и содержание соли. Антибиотики, пестициды, токсичные элементы, ГМО и радионуклиды также не были обнаружены. А вот по микробиологическим показателям в 1,2% случаев обнаружились нарушения.

Несоответствующие требованиям Технического регламента товары были сняты с реализации. Из оборота изъяты 33 партии мясной продукции объемом 112 килограммов по причине: несоответствия установленным требованиям, нарушений условий хранения и сроков годности, а также отсутствия необходимых документов, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Виновные в обороте некачественной продукции привлечены к административной ответственности.