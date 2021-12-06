Более 30 кузбасских детей пропали без вести в ноябре

Согласно данным волонтеров, в ноябре 2021 года было подано 235 заявок на поиск пропавших без вести кузбассовцев. Из них живым был найден 171 человек, погибшими ‒ два человека. Удалось найти родственников одного кузбассовца. Не найдены четверо, неподтвержденными остались 55 заявок.

– Из 235 полученных – 32 заявки были на поиск детей до 12 лет, и еще 22 – на поиск пожилых людей от 65 лет, сообщили сотрудники ПО "Лиза Алерт" в социальных сетях.



Ранее редакция AVOKADO писала о старте поисков кузбасской пенсионерки в черной дубленке с меховым воротником. Кроме того, продолжается поиск 72-летнего пенсионера в синей куртке.