Более 30 кузбасских детей пропали без вести в ноябре

1
Фото:  

Сотрудники поискового отряда "Лиза Алерт" опубликовали статистику пропавших в Кемеровской области за ноябрь. Из более 200 заявок ‒ 32 на поиск детей.

Согласно данным волонтеров, в ноябре 2021 года было подано 235 заявок на поиск пропавших без вести кузбассовцев. Из них живым был найден 171 человек, погибшими два человека. Удалось найти родственников одного кузбассовца. Не найдены четверо, неподтвержденными остались 55 заявок.

– Из 235 полученных – 32 заявки были на поиск детей до 12 лет, и еще 22 – на поиск пожилых людей от 65 лет, сообщили сотрудники ПО "Лиза Алерт" в социальных сетях.

Ранее редакция AVOKADO писала о старте поисков кузбасской пенсионерки в черной дубленке с меховым воротником. Кроме того, продолжается поиск 72-летнего пенсионера в синей куртке.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31630

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined