Более 30 кемеровчан выбежали из квартир рано утром из-за вспыхнувшего в доме пламени

В пятницу, 13 августа, в 5:23 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме по улице Коммунистической в Кемерове. Тушить пламя бросились 28 пожарных на восьми спецмашинах.

Уже на месте спасатели заметили, что из окна на пятом этаже валит дым. Как уточнили Avoka.do в ГУ МЧС по Кузбассу, самостоятельно смогли выйти на воздух 35 жильцов.

Отмечается, что огонь уничтожил вещи на двух "квадратах", также обгорели стены и потолок. В общей сложности пламя распространилось на два кв.м, обошлось без жертв. В чрезвычайном ведомстве пояснили журналу, что ЧП могло произойти из-за неосторожности при курении.