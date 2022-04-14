Более 30 гектаров сельхозземель перешли к кузбасским угольщикам

Соответствующее постановление было опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса. Согласно документу от 13 апреля, в распоряжение ООО "ММК-УГОЛЬ" передаются два участка в Ленинске-Кузнецком муниципальном округе.

Площадь первого – 11 057 квадратных метров, второго – 314 361 квадратных метров. Предполагается, что предприятие разместит там дегазационную скважину, подъездные пути и линии электропередачи. Перевод земель был сделан по ходатайству угольщиков.

Ранее власти региона предложили выращивать овощи над шахтами.