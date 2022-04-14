Более 30 гектаров сельхозземель перешли к кузбасским угольщикам

0
Фото:  

Власти Кемеровской области решили передать в распоряжение угольным предприятиям сельскохозяйственные земли.

Соответствующее постановление было опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса. Согласно документу от 13 апреля, в распоряжение ООО "ММК-УГОЛЬ" передаются два участка в Ленинске-Кузнецком муниципальном округе.


Площадь первого – 11 057 квадратных метров, второго – 314 361 квадратных метров. Предполагается, что предприятие разместит там дегазационную скважину, подъездные пути и линии электропередачи. Перевод земель был сделан по ходатайству угольщиков.


Ранее власти региона предложили выращивать овощи над шахтами.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35413

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined