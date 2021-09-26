Более 3 000 жителей Кузбасса остались без электричества из-за непогоды

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На территории Кемеровской области было зафиксировано отключение электроэнергии, которое произошло в результате снегопада.

Согласно данным информационно-диспетчерского центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, отключение произошло в Промышленном округе, а также в Кемеровском муниципальном округе. В первом без света остались 1,5 тысячи человек, а во втором - 1,7 тысячи.


Отмечается, что причиной отключения стало влияние осадков. В настоящее время, специалисты занимаются восстановительными работами.


Напомним, серьезные последствия снегопада также наблюдаются и в областной столице. В частности, обрыв проводов из-за поваленных деревьев сказался на работе общественного транспорта.

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