Более 3 000 жителей Кузбасса остались без электричества из-за непогоды

Согласно данным информационно-диспетчерского центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, отключение произошло в Промышленном округе, а также в Кемеровском муниципальном округе. В первом без света остались 1,5 тысячи человек, а во втором - 1,7 тысячи.

Отмечается, что причиной отключения стало влияние осадков. В настоящее время, специалисты занимаются восстановительными работами.

Напомним, серьезные последствия снегопада также наблюдаются и в областной столице. В частности, обрыв проводов из-за поваленных деревьев сказался на работе общественного транспорта.