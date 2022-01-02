Более 290 кузбассовцев заболели коронавирусом за первые сутки 2022 года

По состоянию на утро 2 января, 292 кузбассовца заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Кроме того, несколько жителей региона за это же время скончались от последствий опасного вируса.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемеровской области достигло 85 846. Жертвами COVID-19 на сегодня стали 1 723 кузбассовцев, сообщается в официальной сводке.

За минувшие 24 часа вылечились 329 человек, 7 111 пациентов с COVID-19 остаются на лечении. Под наблюдением медиков находятся 6 988 жителей региона.