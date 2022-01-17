Более 270 кузбассовцев заразились коронавирусом за сутки

По данным сводки на утро 17 января, за минувшие сутки 274 кузбассовца заразились коронавирусной инфекцией. Это на 26 человек больше, чем было зафиксировано накануне. Общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 89 540 человек.

За прошедшие сутки скончались несколько жителей Кемеровской области, которым ранее был поставлен диагноз "COVID-19". Вылечились за это же время 292 человека, продолжают лечение на сегодняшний день 5 986 жителей региона. Под наблюдением медиков остаются 5 050 кузбассовцев.

При этом власти Кемеровской области разрешили населению отпраздновать Крещение. Однако желающим окунуться в прорубь следует соблюдать правила безопасности.